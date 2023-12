Le rue di Ascoli nel calendario

Le rue di Ascoli, caratteristiche del centro storico, sono protagoniste del nuovo calendario realizzato dalla poetessa dialettale ascolana Giulia Civita. Con la collaborazione di Emidio Seghetti, l’artista ha selezionato le foto che ritraggono le più belle rue cittadine allo scopo di promuovere la sua città, della quale è da sempre profondamente innamorata. Il calendario verrà presentato oggi alle 18 alla libreria Rinascita di piazza Roma, anche se in realtà è già disponibile nelle edicole ascolane, oltre che nella stessa attività del centro. Ad impreziosire il lavoro di Giulia Civita c’è anche la poesia ‘Le Ruette’, scritta ovviamente in dialetto. "Il calendario presenta le rue così come le ho sognate – racconta la poetessa –. È stato un bel lavoro e mi auguro che possa essere apprezzato". Alla presentazione di oggi pomeriggio interverrà anche il fotografo Enzo Morganti.