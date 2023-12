’Le sette noci d’oro’: l’ultimo libro di fiabe di De Signoribus

Sabato nella sala consiliare del comune di Cupra Marittima è stato presentato, in anteprima, l’ultimo libro di fiabe dello scrittore Antonio De Signoribus intitolato ’Le sette noci d’oro, fiabe della tradizione popolare’, Seri Editore di Macerata. Dopo i saluti e la presentazione dell’assessore alla cultura Daniela Luciani, gli interventi dell’editore, Alessandro Seri, di Valentina Lucadei responsabile della Biblioteca che ha presentato il Segnalibro dedicato allo scrittore cuprense, si sono succeduti gli approfondimenti della scrittrice Susanna Polimanti che ha dialogato con De Signoribus. Lo scrittore ha spiegato la differenza tra fiaba e favola, i significati della numerologia, il ruolo degli animali nelle fiabe, il collegamento filosofico, e via dicendo. Un incontro che ha appassionato i presenti e che è stato voluto dall’editore Alessandro Seri, che ha voluto la presentazione in anteprima del libro proprio nel paese natale del De Signoribus, insomma un omaggio a Cupra Marittima. Coinvolgenti sono state le letture di tre racconti, interpretati in modo coinvolgente e passionante da Mascia Lanciotti. Il libro si divide in tre capitoli che contengono 21 racconti, tutti molto interessanti e significativi.