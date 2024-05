Le sfide che attendono l’umanità

La tecnologia attrae come falene su una lanterna. Con i social ci esprimiamo con sicurezza, ma l’ambiente virtuale è rischioso: tanti casi controversi finiscono in tribunale. Un ’mi piace’ per sottoscrivere insulti o giudizi diventa diffamazione e può costare condanne o multe. Quando della rete non si fa un uso coscienzioso, essa è strumento di chi riversa sui più deboli le proprie frustrazioni, senza limiti di spazio, tempo e con modalità diverse di aggressione. Navigare in rete significa creare, utilizzare informazioni, ma si deve tenere alta l’attenzione sulle fake news, manipolatrici della percezione di fatti e dichiarazioni.

Altra sfida è l’I.A., tecnologia che simula i processi dell’intelligenza umana addestrando, facendo immagazzinare informazioni poi, con programmi di calcolo complessi, è istruita a rispondere a stimoli e prevedere azioni, non ha limiti. Le I.A., ora fingono di essere umani, ma nel futuro sostituiranno l’uomo? Stephen Hawking ritiene l’I.A.una minaccia per la sopravvivenza umana, poiché toglie all’uomo ogni stimolo di curiosità portandolo a ragionare sempre meno.