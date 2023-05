Le sfide del giornalismo A giugno torna il meeting

Si terrà tra Grottammare e Ascoli Piceno, dall’8 al 10 giugno, il Meeting Nazionale dei Giornalisti che da 10 anni dedica spazio e sessioni a temi che interpellano i giornalisti nella veste di professionisti e cittadini. Arriveranno da ogni regione d’Italia dalla Sicilia alla Sardegna, alla Valle d’Aosta. Il Meeting nasce dalla collaborazione tra il quotidiano "Avvenire", l’emittente televisiva "TV2000", la Federazione Italiana Stampa Cattolica, l’Unione Cattolica Stampa Italiana, l’Ordine dei Giornalisti, l’Agenzia SIR (Servizio Informazione Religiosa), l’Ufficio Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana. A livello locale l’appuntamento è organizzato anche dalla Diocesi di San Benedetto e dalla Diocesi di Ascoli Piceno. All’evento, che avrà come tema il "Giornalismo di prossimità", saranno presenti molti ospiti illustri nel panorama nazionale. Tra tutti ricordiamo: il Cardinale Mauro Piacenza; il Vescovo Gianpiero Palmieri, il direttore della Cei Vincenzo Corrado; lo scrittore e teologo Paolo Curtaz; il commissario straordinario per la Ricostruzione Post-Sisma Guido Castelli; il presidente Fisc Mauro Ungaro; la direttrice del QN Agnese Pini; illustri docenti universitari. Tra gli organizzatori del Meeting ci sono Simone Incicco, tesoriere nazionale della Fisc; don Giampiero Cinelli, direttore Ucs della Diocesi di Ascoli; Alessandra Ferraro, capo redattrice Rai; Giovanni Tridente, docente e direttore di comunicazione della Pontificia Università della Santa Croce; Daniele Rocchi, giornalista dell’Agenzia Stampa SIR. La segreteria organizzativa è affidata alla giornalista Carletta Di Blasio.

"Dopo gli anni della pandemia torniamo a vivere con entusiasmo la tre giorni del Meeting Nazionale dei Giornalisti – afferma Simone Incicco – Quest’anno il filo conduttore sarà: ’Il Giornalismo di prossimità’. I relatori e i partecipanti si interrogheranno su come proseguire la propria professione in un mondo sempre più connesso in cui a volte, invece di accorciare le distanze con i dispositivi multimediali e farsi prossimi, si rischia di perdere il contatto sia con le storie che si raccontano sia con i lettori. Una sfida importante su cui riflettere insieme". I lavori inizieranno giovedì 8 con il saluto del vescovo diocesano Carlo Bresciani. Venerdì 9 i lavori si sposteranno in Ascoli e saranno aperti dal vescovo Gianpiero Palmieri. Sabato si torna a Grottammare dove il primo intervento sarà quello di Agnese Pini direttrice del QN Il Resto del Carlino, Giorno e Nazione che parlerà su: "Quale futuro per il giornalismo".

