Le sfide del territorio: "Innovazione e talenti, giovani competenti per il nostro futuro"

Pronti al futuro è il tema dell’interessante convegno che si è svolto ieri pomeriggio nell’headquarter di Conad Adriatico a Monsampolo del Tronto. L’evento si è aperto con l’intervento di Emiliano Ciaschetti, presidente di Conad Adriatico, che ha sottolineato l’importanza della cooperazione e del mutualismo come elementi distintivi del modello di business: "La forza del nostro gruppo risiede nelle persone e nella loro capacità di collaborare per un obiettivo comune". Stefania Trenti di Intesa Sanpaolo ha illustrato il quadro congiunturale dell’economia: "Uno scenario molto complesso con molti fattori di incertezza legati anche al contesto geopolitico prospettive pil globale, flussi commerciali internazionali deboli, inflazione, decisioni sui tassi ella Bce".

Daniele Fornari dell’università Cattolica è intervenuto sul tema ’Le sfide commerciali nell’epoca delle nuvole’ e ha detto: "La nostra è un’epoca caratterizzata dalla discontinuità dovuta a diversi fattori come la recessione demografica, rivoluzione digitale, pandemia covid, e-commerce, smart working, cambiamento climatico, crisi materie prime, inflazione. Guerre, debiti sovrani e IA. Nella gdo le vendite nei primi nove mesi del 2024 sono aumentare del +2,3% con un aumento a volume del +1,7%". Il quadro è caratterizzato da una forte ipercompetizione commerciale dove c’è una situazione di tutti contro tutti".

Vincenzo Perrone, professore dell’Università Bocconi, ha poi parlato delle nuove sfide nella gestione dei talenti e delle competenze in un’impresa in continua evoluzione, sottolineando come la formazione e l’aggiornamento continuo siano elementi chiave per garantire la sostenibilità e la competitività delle aziende e in proposito ha sottolineato: "le sfide del talento generazionale abbiamo bisogno di persone giovani, creative, competenti e motivati per cambiare e guardare senza timore e con fiducia al futuro". Pietro Grasso, ex Procuratore Capo di Palermo, Procuratore Nazionale Antimafia, ed ex Presidente del Senato, ha invece evidenziato l’importanza dei percorsi di educazione alla legalità, ambito in cui Conad Adriatico è già impegnata attraverso iniziative della Fondazione Conad e dell’associazione Scintille di Futuro il quale ha richiamato l’attenzione sul problema delle mafie: "Nel vostro territorio c’è una presenza di infiltrazioni mafiose soprattutto nel comparto agricolo e nella produzione di frutta e verdura influenzando i prezzi dei beni". La conferenza ha rappresentato un’importante occasione di confronto, durante la quale sono stati analizzati i cambiamenti del mercato retail e le prospettive future. "Il contesto in cui operiamo richiede scelte coraggiose. Per noi, questo significa puntare sulla sostenibilità, sull’innovazione e sullo sviluppo delle persone" ha affermato Antonio Di Ferdinando, Amministratore Delegato di Conad Adriatico.