Le sfide del turismo. Nuovo volto per il Gioli, a gennaio il via ai lavori

Prenderanno il via a gennaio, con ogni probabilità, i lavori per la ristrutturazione dell’hotel Gioli. Restituire allo storico albergo il prestigio che aveva un tempo è l’obiettivo che si è prefissata la famiglia Faraotti. Un sogno finalmente pronto a diventare realtà, frutto di una visione che unisce passione per l’accoglienza, rispetto per la storia cittadina e fiducia nelle potenzialità turistiche di Ascoli. L’imprenditrice Roberta Faraotti, da anni figura di riferimento nel panorama economico locale sulla scia di quanto svolto dal padre Battista, ha scelto di riportare in vita una delle strutture simbolo del centro storico, da tempo chiusa, con un progetto ambizioso di riqualificazione e rilancio.

L’obiettivo è trasformare il Gioli in un moderno hotel a quattro stelle superior, dotato di 45 camere, capace di coniugare eleganza, comfort e funzionalità, mantenendo però il legame con la tradizione e con l’identità architettonica originaria dell’edificio. La famiglia Faraotti ha da sempre mostrato una particolare propensione per il settore dell’ospitalità, considerandolo non solo un ambito di investimento, ma anche un modo per contribuire alla crescita complessiva della città. La riapertura dello storico hotel rappresenterà, infatti, un tassello importante per l’intero comparto turistico ascolano, che negli ultimi anni sta registrando segnali di ripresa e margini di sviluppo sempre più evidenti.

Il progetto, attualmente in fase di definizione, prevede l’avvio dei lavori all’inizio del 2026 e una durata stimata di circa diciotto mesi. La gestione della struttura sarà diretta dalla stessa famiglia Faraotti, che considera strategica la posizione dell’hotel: nel cuore della città, ma in un’area facilmente accessibile e servita, con la disponibilità di parcheggi nelle vicinanze. La scelta di investire proprio nel Gioli non è casuale. Nonostante nel tempo siano state valutate altre opportunità, la volontà è sempre rimasta quella di ridare vita a un luogo che appartiene alla memoria collettiva di Ascoli.

Parallelamente, la Fainplast (azienda di punta del gruppo familiare) sta portando avanti un secondo importante investimento nel settore ricettivo. Nella zona industriale di via del Commercio è infatti in costruzione un nuovo hotel a quattro stelle da 95 camere, pensato per un target differente rispetto al Gioli. In questo caso l’offerta sarà orientata soprattutto al turismo d’affari e a chi arriva in città per motivi di lavoro. Con questi due interventi, la capacità ricettiva delle cento torri compirà un significativo salto di qualità. Da un lato il recupero di una struttura storica destinata a tornare protagonista nel panorama urbano, dall’altro la nascita di un moderno punto di riferimento per chi frequenta Ascoli per motivi professionali. Insieme, rappresentano un segnale concreto di fiducia nel futuro del territorio e nella possibilità di costruire, attraverso l’imprenditoria locale, un nuovo modello di accoglienza capace di valorizzare la città sotto ogni aspetto.

Matteo Porfiri