Le sfide della giustizia Il mondo delle indagini e le critiche alla Cartabia

Presso la ’Sala della Ragione’ del Palazzo dei Capitani ad Ascoli il prefetto Vittorio Rizzi ha presentato ieri il libro ’Investigare 4.0. Criminologia e criminalistica. Viaggio nel mondo delle indagini’, curato da Rizzi con Anna Maria Giannini Piccin. Il testo raccoglie vari contributi tecnici che spaziano dai sopralluoghi sulla scena del crimine al ruolo della genetica, della chimica e della balistica; dallo studio della psicologia delle vittime fino alle varie forme che assume oggi la criminalità organizzata. L’evento, introdotto dal questore Modeo, è stato moderato da Remo Croci. Sono intervenuti con loro considerazioni anche Umberto Gioele Monti, procuratore della Repubblica di Ascoli, Gian Luca Gregori, magnifico rettore dell’Università Politecnica delle Marche oltre che lo stesso Rizzi, vice direttore generale della Pubblica Sicurezza e direttore centrale della Polizia criminale. Nel rivolgersi agli studenti presenti Rizzi ha parlato della prova scientifica. "Il passaggio dall’epoca dell’inquisizione a quella dell’illuminismo ha significato la perdita di valore della prova dichiarativa, poiché la confessione veniva estorta spesso con la tortura. Dall’abolizione della tortura è quindi nata l’esigenza della prova scientifica. Il primo manuale di investigazioni scientifiche lo ha scritto nel 1893 il criminologo austriaco Hans Gross, probabilmente ispirandosi anche a Sherlock Holmes. Fino al ‘700 il confine fra stregoneria e criminologia era veramente molto labile, con l’illuminismo la stregoneria sparisce e ci siamo avvicinati al concetto di scienza".

Nel suo intervento il procuratore Monti ha espresso forti critiche alla riforma Cartabia "che rappresenta un arretramento in materia di attenzione e tutela delle vittime di reati". Monti ha sottolineato il caso degli incidenti stradali, specie quelli con esito mortale. "Sono trattati male, il patteggiamento non rende giustizia alle vittime e ai loro familiari". Critiche anche al fatto che reati come il sequestro di persona, la violenza sessuale, le minacce gravi siano perseguibili solo su querela di parte. "In questo modo – ha detto – il cittadino che non ha le spalle coperte da una famiglia che lo supporta non può avvertire l’attenzione dello Stato nei suoi confronti, anzi jne percepisce il disinteresse". Il rettore del Politecnico delle Marche Gregori ha sottolineato le tante forme di collaborazione dell’ateneo con le forze di polizia ed i corsi interdisciplinari proposti. Ha poi posto l’attenzione sulla necessità per l’università "di formare innanzitutto le persone, dando poi la possibilità di acquisire le competenze".

Peppe Ercoli