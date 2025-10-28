Le sfide regionali. Arianna Trillini vicepresidente Cna

Nei giorni scorsi si è ufficialmente insediata la nuova presidenza di Cna Marche. Ad affiancare il neoeletto presidente Maurizio Paradisi nelle sfide che attendono il tessuto imprenditoriale marchigiano nel mandato 2025-2029 sarà Arianna Trillini, nominata all’unanimità vicepresidente Cna Marche nel corso della prima seduta. Madre, imprenditrice e professionista, Trillini è da anni attiva sul territorio nei settori della manifattura e del turismo, coniugando al meglio una forte visione strategica e un profondo legame con il territorio. È stata la prima donna a ricoprire la carica di presidente dell’associazione territoriale di Ascoli, aprendo la strada a un nuovo modo di interpretare la rappresentanza artigiana. Convinta sostenitrice del valore dell’artigianato come motore di sviluppo economico e coesione sociale, nel suo primo mandato associativo ha guidato la Cna di Ascoli con energia e passione, promuovendo il dialogo tra generazioni e l’innovazione nelle imprese.

"Ringrazio il presidente Paradisi e la presidenza regionale per la fiducia nei miei confronti, frutto dell’impegno profuso ogni giorno e del sostegno costante della Cna di Ascoli, della nostra presidenza territoriale e dell’intera struttura – afferma Arianna Trillini –. Accolgo questa nomina con senso di responsabilità e spirito di servizio. L’obiettivo di questa nuova esperienza regionale è rappresentare al meglio le imprese e le loro esigenze a ogni livello, nella convinzione che solo unendo le forze si possano affrontare con efficacia le sfide economiche e sociali che attendono le Marche".

"La nomina di Arianna Trillini a vicepresidente regionale è il giusto riconoscimento del lavoro, della passione, delle idee e del carisma con cui in questi anni ha dimostrato di saper guidare la nostra associazione – dichiara Francesco Balloni, direttore della Cna Ascoli –. Oltre a essere motivo di orgoglio per la nostra associazione, questa nomina conferma la bontà e il valore dell’attività che il nostro territorio è in grado di esprimere nel sistema Cna".