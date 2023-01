Le squalifiche sono terminate, a Tufilla si ricompone il comitato

Squalifiche terminate. Da oggi si ricompone ufficialmente l’intero comitato del sestiere di Porta Tufilla. È scaduta ieri, infatti, anche l’ultima sospensione che era stata stabilita dal collegio dei probiviri nel giugno scorso, quella comminata nei confronti del caposestiere Matteo Silvestri. Dunque, il comitato è interamente ricomposto ma questa mattina, nella sede rossonera di via Amadio, si svolgerà una riunione per la ridistribuzione delle cariche. "Questa giornata sarà utile per confermare quanto discusso e approvato all’unanimità nella riunione dello scorso 12 dicembre quando le consultazioni avvenute hanno rinnovato l’impegno a condividere gli incarichi e gli obiettivi tra tutti i membri del comitato di sestiere – spiega, in una lettera inviata al Carlino, il consigliere Simone Accorsi -. Nello specifico, la proposta approvata all’unanimità da me unitamente ai consiglieri Cellini, Durinzi, Felli, Mancini, Mazzocchi, Melosso, Nicoletti, Scaramucci e Sermarini, prevede di nominare due nuovi revisori dei conti e di rivedere gli incarichi assegnando la delega di responsabile di magazzino allo stesso vicecaposestiere Laura Melosso, la delega di responsabile del corteo a Giulio Nicoletti, quella di responsabile organizzativo della squadra del sestiere per il torneo di calcio a mio favore, la delega alla gestione dei gadget a Mirko Mancini, quella all’organizzazione delle feste a Lucio Sermarini. Inoltre, la delega alla gestione della sede a Francesco Durinzi, mentre quella alla gestione della taverna estiva rispettivamente a Simone Felli e Pier Domenico Scaramucci. Confermate, infine, le funzioni di segretario, tesoriere e responsabile dei rapporti con la scuderia e il cavaliere, rispettivamente, ad Andrea Mazzocchi, Laura Cellini e Tonino Parissi. Questa operazione nel segno della corresponsabilità e della condivisione degli obiettivi per il bene del nostro sestiere – conclude Accorsi -, è stata raggiunta grazie al lavoro di mediazione svolto dal sindaco, dal consiglio degli anziani e dal commissario Straordinario che hanno tentato, in questi mesi, di ricucire le distanze tra le varie anime che compongono il nostro sestiere. Confermare quanto deliberato lo scorso 12 dicembre – conclude il consigliere Accorsi – serve a non vanificare il lavoro di questi mesi, con l’obiettivo di scrivere nuove pagine della storia rossonera". Intanto, nel giorno dell’Epifania una straordinaria esperienza è stata vissuta dai cavalieri Luca Innocenzi e Massimo Gubbini. I due campionissimi di Porta Solestà e Porta Tufilla, infatti, insieme a Piero Cruciani, hanno impersonato i Re Magi a cavallo durante la celebrazione in Vaticano. Dopo l’Angelus, è avvenuta la consegna dei doni simbolici a Papa Francesco.

Matteo Porfiri