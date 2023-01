Le strade del Piceno si rifanno il look: la mappa

L’area interessata dal programma di ripristino e messa in sicurezza della viabilità a seguito dei danni prodotti dal terremoto del 2016 si estende su una superficie complessiva di circa 7.600 kmq e comprende 140 comuni e 10 provincie in 4 regioni. La rete stradale colpita dagli eventi sismici ha uno sviluppo complessivo di circa 15.300 km, per la maggior parte, circa 11.000 km, di competenza comunale. Sono 24 i comuni della provincia di Ascoli interessati ai 140 interventi previsti in priorità 4 per un investimento complessivo di 70 milioni di euro. Gli interventi più onerosi riguardano naturalmente le zone interne. Sono 14 quelli riguardanti il territorio di Acquasanta (4,5 milioni di euro), 14 ad Arquata (6,3 mln), 17 ad Ascoli (5,1 mln), 18 a Montegallo (6,5 mln), 17 a Force (9 mln), 14 a Roccafluvione (5 mln), 6 a Rotella (4,2), 4 a Montemonaco (1,1 mln), 7 a Comunanza (6,9 mln), 3 a Maltignano (1,4 mln), 5 a Cossignano (1,3 mln), 5 a Castignano (1,4 mln), 4 a Montedinove (0,6 mln), 2 a Folignano (0,7 mln), 2 ad Appignano (5,5 mln), 3 a Offida (0,5 mln), 2 a Ripatransone (2,2 mln), 2 a Castorano (0,9 mln), 1 a Venarotta (0,6 mln), 1 a Monteprandone (0,7 mln), 1 a Montalto Marche (0,5 mln), 1 a Monsampolo-Controguerra (0,7 mln).

Nel piano di accessibilità al cratere sismico dell’8° stralcio sono state identificate 11 infrastrutture statali rilevanti tra cui la Salaria, la Piceno Aprutina, la strada delle Tre Valli, la 78 Picena. L’obiettivo è creare le condizioni per favorire la ripresa socio economica nelle aree interessate dal sisma attraverso la riduzione dei tempi di percorrenza, il miglioramento della sicurezza stradale, la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico, l’incremento della capacità trasportistica, l’ammodernamento tecnologico. Un piano che prevede 10 interventi in tutte le Marche di cui 3 aggiudicati e in appalto per 100 milioni di euro. I primi sette stralci del programma sulla viabilità nelle Marche si sono sviluppati in 928 interventi per 818,5 milioni di euro. Di questi 513 sono stati effettuati nella provincia di Ascoli per 435 mln e 50 in quella di Fermo per 39 milioni di euro. In tutte le Marche 75 i comuni interessati e 28 gli enti attuatori. Lo stato di attuazione in provincia di Ascoli è attestato in 513 interventi per 435 milioni di euro investiti: il 76% sono in fase di attuazione e il 72% in fase di cantierizzazione.

Peppe Ercoli