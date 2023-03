Le strade di Appignano si rifanno il look: "Ecco gli interventi"

Al via gli interventi di messa in sicurezza delle strade d Appignano. I lavori di manutenzione sono stati affidati e verranno realizzati , grazie ad un finanziamento di 255mila euro di fondi Pnc (Piano nazionale complementare). Gli interventi verranno realizzati dalla ditta Lupi Vincenzo, che si è aggiudicata la gara d’appalto. "I lavori – ha dichiarato il sindaco Sara Moreschini – riguarderanno una serie di interventi sulla viabilità di proprietà comunale sia urbana, che extraurbana e mirano a rafforzare il tessuto infrastrutturale. Le strade su cui si interverrà sono via Foscolo, via Pirandello comprese le aiuole spartitraffico sul lato nord e sul lato sud e la strada comunale Monte di Gesù (Valle Orta). Gli interventi prevedono la realizzazione di cassonetti nei tratti oggetto di cedimenti, la pulizia delle zanelle e dei cigli stradali, la realizzazione del drenaggio, la regimentazione delle acque, l’asfaltatura delle strade e il rifacimento delle aiuole spartitraffico". Ilsindaco ci tiene a precisare quanto accaduto nella strada di Velle Orta: "Nei giorni scorsi c’è stata una rottura dei tubi dell’acqua potabile che ha creato un dissesto della carreggiata stradale, ovviamente la Ciip è intervenuta in emergenza, ma oltre l’emergenza c’è anche la programmazione: come da accordi la Ciip provvederà a spostare i tratti di linea più vulnerabili che si trovano sotto la strada oggetto dei lavori da noi appaltati".