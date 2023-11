Le strade in zona Monti e villa Santi finiscono nel mirino

Si prevede un consiglio comunale movimentato quello convocato per domani sera alle 21 a Massignano dove la minoranza, ’Massignano che ascolta’ promette battaglia. Sette sono i punti all’ordine del giorno che dopo la lettura e l’approvazione dei verbali della seduta precedente, prevede un intervento del sindaco Massimo Romani. A seguire vi sarà la discussione sulla variazione di bilancio e poi sarà la volta del Piano Regolatore Generale con la ricollocazione di porzioni di aree a carattere turistico. Gli ultimi tre punti sono due interrogazioni e una mozione presentate dai membri di minoranza ’Massignano che ascolta Lega Salvini premier’ di cui e leader Enrico Fioroni. La prima interrogazione è relativa alla password, più volte richiesta e mai concessa, per consentire alla minoranza di accedere a protocolli informatici; la seconda riguarda lo stato delle strade in zona Monti e zona Villa Santi, dove vengono eseguiti solo rattoppi e mai nuovi asfalti, secondo la minoranza e la terza, una mozione, riguarda la Tari. Gli avvisi di pagamento sono arrivati agli abitanti dopo la data di scadenza. Probabilmente colpa della ditta che gestisce il servizio, ma Enrico Fioroni vuole sapere chi pagherà la sanzione.