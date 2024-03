Le strade secondo Fazzini: "Prevenire e adattarsi"

Inverni estivi, primavere invernali, estati segnate dalla piaga della siccità. La crisi climatica è ormai un fatto con cui tutti sono chiamati a confrontarsi. Pagare lo scotto dell’attività antropica significa in primo luogo adattarsi alle conseguenze inevitabili di un mancato binomio uomo-natura. La pensa così Massimiliano Fazzini, meteorologo e docente dell’Università di Camerino: "Non serve essere esperti climatologi per capire che qualcosa non va, basta leggere i dati".

Cosa ci dicono?

"Il clima di questo inverno non corrisponde alla norma. C’è stata un’anomalia positiva di oltre due gradi e mezzo, il che significa che stiamo entrando, di fatto, in una tipologia climatica subtropicale. Oggi (ieri ndr) ad esempio, si stanno presentando fenomeni tipici della tarda primavera - estate, con instabilità molto forti e grandinate che, di norma, si verificano nei periodi più caldi".

Come mai si verificano?

"Sul versante adriatico sono sempre più frequenti perché il suolo si è surriscaldato moltissimo. Questo è anche uno dei principali attivatori del riscaldamento su scala globale. Nel mirino c’è l’uso improprio del suolo: asfaltare, cementificare, vuol dire impedire al terreno di respirare, impermeabilizzare".

Poi c’è il ‘caso neve’…

"Ne abbiamo avuta pochissima quest’anno ed è uno dei problemi più gravi. La neve non va vista solo a scopo ludico; è un importante fattore idrico: ricarica le falde. Quest’anno la neve si è fusa molto rapidamente e non si è infiltrata. Occorre creare invasi. L’acqua è il bene più prezioso che abbiamo e dobbiamo stoccarlo quando le precipitazioni sono abbondanti".

Cosa succederà nei prossimi mesi?

"Avremo una primavera in controtendenza rispetto agli ultimi inverni, con un aumento delle precipitazioni che , per quanto anomalo, ci potrà salvare dalla siccità estiva".

Cosa possiamo fare in relazione agli eventi estremi?

"Prevenire e adattarsi è l’unica via. Dobbiamo curare argini dei fiumi, regimare le acque, servono vasche di laminazione… La dura verità è che il nostro territorio è stato devastato dall’eccessiva urbanizzazione. Possiamo solo cercare di porre rimedio al danno".

La crisi climatica è irreversibile?

" I dati di cui disponiamo non bastano a rispondere. Quello che è certo è che siamo di fronte a una situazione a dir poco drammatica. Dobbiamo adottare il buon senso e cambiare, per quanto ci è possibile, stile di vita. Il grosso è nelle mani della politica. La transizione ecologica deve essere fatta, ma ci vorrà tempo".

