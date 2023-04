Le super Ducati in viale Moretti

San Benedetto da sabato 8 a lunedì 10 aprile festeggia la Pasqua con le Ducati campioni del mondo in carica, ovvero con la stupenda Moto Gp guidata dal campione del mondo Francesco Bagnaia e la Superbike campione del mondo in carica, guidata dal campione Alvaro Bautista. Faranno parte dell’esposizione anche alcuni tra i modelli più prestigiosi della Ducati. Le moto saranno esposte in apposite strutture personalizzate Ducati e assistite dalle Miss Grand Prix, già "ombrelline" dei Gran Premi. Saranno esposte al pubblico in viale Secondo Moretti, nel centro di San Benedetto e non potevano mancare, a fare da contorno, le vincitrici di Miss Grand Prix. Il pubblico potrà approfittare della situazione per scattare foto e selfie con le due Ducati campioni del mondo 2022 e vedere video inediti delle gare di Moto Gp e Superbike.

Stefania Mezzina