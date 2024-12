Le tradizioni di scena in biblioteca

Si terrà sabato, alle 17.30, nella splendida biblioteca ‘F. Ascenzi – A. Ciccaresi’ della Fhl a Colli del Tronto, la manifestazione: ‘L’Eco del Tronto - Canzoni e poesie del Piceno in Vernacolo’ con l’intervento di Marco Pietrezela e Maria Grazia Isolini. Marco Pietrzela, musicista e musicologo ascolano è autore di pregevoli studi sulla musica del Piceno e sul saltarello e di diverse incisioni di-scografiche tra cui ‘L’Eco del Tronto’, edito nel 2015 ed articolato in tre parti: la prima con brani ben conosciuti di Emidio Cagnucci e di Francesco e Paolo Bonelli ed eseguiti dalla Corale Poli-fonica ’Cento Torri’, la seconda con canzoni e poesie in vernacolo messe in musica dallo stesso Pietrzela, tratte da autori vari e recitate, la terza strettamente musicale. Si tratterà di un importante incontro musicale e poetico, l’ingresso alla manifestazione è libero.