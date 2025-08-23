"Le vendite sono destinate a calare"

Vendemmia e dazi Usa sono argomento di discussione anche nella Tenuta Cocci Grifoni nella contrada San Savino di Ripatransone. Marilena, come reagiranno i vostri clienti americani? "In realtà le nostre esportazioni sono già partite e lo sdoganamento già avvenuto. Abbiamo completato un container in tempo per limitare i dazi, e i veri problemi nasceranno il prossimo anno. Poi magari qualcosa cambierà: Trump dovrà fare i conti con le elezioni di metà mandato, quel midterms che potrebbe far rivedere i termini di questo accordo. Nel frattempo troveremo nuovi mercati perché certamente le vendite negli Stati Uniti caleranno. Ma fosse stato solo vino e cibo sarebbe stata una situazione molto brutta e invece è tutto ciò che esportiamo in America che è sotto dazi e credo che imprenditori più grandi di noi faranno sentire la loro voce. La Brexit ha insegnato che certe scelte non pagano". Nel frattempo avete iniziato a vendemmiare: come sta andando? "Ad oggi le nostre scelte ci stanno dando risultati incoraggianti. Abbiamo una bella uva, sana e la giusta quantità in corrispondenza a certi vigneti. Abbiamo iniziato con il Pecorino e dovremo arrivare ad ottobre con le uve del Montepulciano. È stata una buona annata e a marzo la grandine non ha colpito i grappoli, ma solo le foglie e le piante hanno reagito bene. La vendemmia è partita". Ci saranno novità nella vendemmia 2025? "Quest’anno no. Lo scorso anno abbiamo presentato ‘Manifesto’: un progetto forte che è sul mercato da poco e che ha bisogno di essere stabilizzato. Abbiamo scelto un vitigno resistente, lo Johanniter e il 12 agosto 2024 c’è stata la prima vendemmia, rigorosamente fatta a mano e in cassetta".