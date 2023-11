Le ’Vie di Bacco’ a Ripatransone. Un viaggio tra i sapori del territorio

Prende il via oggi e andrà avanti fino al 17 dicembre la storica iniziativa di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche ripane e picene proposte dai Ristoratori e dalle Cantine Vitivinicole della Città. Le ’Vie di Bacco’ è una iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Ripatransone e vede un ampio coinvolgimento delle realtà cittadine. La formula prevede la proposta di menù degustazione ad un prezzo compreso tra 30 euro e 35 a persona ed includono il vino selezionato dal ristoratore tra i prodotti proposti dalle cantine ripane aderenti. Ogni ristorante proporrà una selezione premium di vini che andrà ad arricchire i menù, con l’intento di valorizzare il patrimonio gastronomico del territorio, in ogni proposta è contenuto un piatto della tradizione culinaria ripana e picena. Gli aderenti all’edizione 2023 sono: Barone Rosso, La Piazzetta presso ’I Calanchi’, La Cascina dei Ciliegi, Colle Serrano, La Contrada, Lu Cuccelò e Iervasciò tra i ristoratori; Cantina dei Colli Ripani, Damiani, La Fontursia, La Vite Maritata, Le Caniette, Numa, San Michele a Ripa e Simone Capecci tra le Cantine. Tutte le informazioni relative ai menù e alla manifestazione sui canali social Visit Ripatransone e sul sito dedicato viedibacco.comuneripatransone.com.

"Siamo orgogliosi di presentare la 28esima edizione di una manifestazione simbolo dell’enogastronomia della nostra Città – affermano il sindaco Lucciarini e Stefano Fraticelli, presidente del Consiglio comunale, delegato alla valorizzazione dei prodotti tipici – Si tratta di un’opportunità davvero importante per coniugare la valorizzazione dell’offerta enogastronomica e la destagionalizzazione della proposta turistica. Siamo soddisfatti per aver sostenuto in questi anni una manifestazione storica per la Città di Ripatransone".

Marcello Iezzi