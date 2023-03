Le villette in via delle Begonie Manca il certificato di collaudo Multati impresa e direttore

E’ finito con la condanna a un’ammenda di 400 euro (pena sospesa) il processo ai titolari dell’impresa Tamarix e al direttore dei lavori relativi alla costruzione della schiera di villette in via delle Begonie a Monticelli ad Ascoli. Un dibattimento che si è occupato solo della presunta violazione dell’articolo 75, riguardante la mancanza del certificato di collaudo. La difesa ha già annunciato ricorso in Cassazione. I titolari della Tamarix, il progettista e il direttore dei lavori, assistititi dall’avvocato Annalisa Corradetti, sono stati inizialmente indagati dalla Procura per aver aumentato le unità immobiliari passando da 11 a 16 nella schiera C e da 10 a 14 nella schiera D, conferendo agli immobili una configurazione edilizia, strutturale ed impiantistica diversa da quanto previsto nella concessione. Per questo intervento, in zona peraltro sismica che comportava l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio, secondo gli inquirenti non sono stati depositati gli elaborati progettuali riconducibili a quanto effettivamente realizzato e non è stato conseguito il certificato di collaudo. Si è comunque proceduto alla vendita degli immobili senza aver assicurato – sempre secondo l’accusa – la perfetta stabilità delle strutture con il rispetto delle procedure di legge.

L’oblazione ha estinto parte delle accuse e il processo è proseguito solo per il mancato conseguimento del certificato di collaudo. La sentenza di condanna pronunciata dal giudice D’Ecclesia verrà certamente impugnata davanti alla Corte di Cassazione. "A seguito del precedente stralcio – spiega l’avvocatessa Corradetti – il presente procedimento è proseguito solo ed esclusivamente con riferimento all’articolo 75 Dpr 3802001, per il mancato deposito del certificato di collaudo statico. Ai sensi dell’articolo 35 della legge della Regione Marche numero 8 del 2019 ’la sicurezza strutturale degli immobili è accertata dal certificato di collaudo statico o, in carenza dello stesso, dal certificato di idoneità statica’. La Tamarix – puntualizza la penalista ascolana – ha depositato il certificato di idoneità statica nel 2015. Nonostante la citata legge regionale equipari i due certificati citati e nonostante durante il processo lo stesso responsabile dell’ufficio del Genio Civile, sentito come testimone, abbia confermato sia sufficiente il deposito del certificato di idoneità statica, il tribunale di Ascoli ha sorprendentemente ritenuto di pervenire ad una sentenza di condanna. Per cui – conclude l’avvocatgo Corradetti – Tamarix ricorrerà in Cassazione".

Peppe Ercoli