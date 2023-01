Le vittime non sono tutelate Fermate la riforma Cartabia

di Umberto Monti*

Non solo reati gravi come il sequestro di persona, la violenza privata, le lesioni fino a 40 giorni (divenute peraltro di competenza del Giudice di Pace) i furti aggravati. La perseguibilità a querela diffusa a pioggia dalla riforma Cartabia coinvolge anche reati come la violenza sessuale (su maggiorenne) o gli atti persecutori, reati molto ’delicati’ e che riguardano proprio vittime ’deboli’ e ’impaurite’: anche se la violenza sessuale è connessa con un sequestro di persona o con una violenza privata (persona trascinata e minaccia in auto, o in un luogo appartato, costretta a non urlare e chiedere aiuto, e lì violentata), resta ora perseguibile a querela.

Stessa cosa per la connessione degli atti persecutori con sequestro di persona o violenza privata, connessione tutt’altro che infrequente (la violenza e minaccia per far proseguire un rapporto, o per impedirne uno nuovo; il trattenere la vittima contro la sua volontà tenendola chiusa in casa o il picchiarla, l’impedirgli certe frequentazioni o di uscire di casa). Ma è così difficile tener conto dello stato di soggezione della vittima di tali gravi reati, la sua paura, i dubbi, le incertezze e la difficoltà a vedersi addossata proprio dallo Stato la piena, esclusiva e totale responsabilità di far iniziare il procedimento penale, di far arrestare e di far condannare? Finora in questi casi si procedeva d’ufficio, indipendentemente dalla volontà della parte offesa, che era così messa al riparo da ogni possibile timore in quanto non dipendeva da lei l’inizio, la prosecuzione e la conclusione del procedimento penale. Ora non più; lo Stato resta indifferente e la vittima, anche di reati gravissimi, sempre più sola, ed esposta ad ogni possibile pressione, violenza o minaccia affinché la querela non venga sporta o venga ritirata. Ma non basta: perché il reato di violenza o minaccia tesa a non far sporgere querela o a farla ritirare (violenza privata aggravata) purché non commessa con armi o da più persone o contro un incapace, è diventato esso stesso (ben paradossalmente) perseguibile solo a querela, anche se vi sono minacce di morte e se la violenza si manifesta con percosse, pugni e calci e ossa rotte! Ma può essere accettabile una cosa del genere? Dopo aver commesso una violenza sessuale, magari avendo tenuto la vittima sequestrata per lungo tempo, la si minaccia e percuote per fargli capire che non deve fare querela e a tutto ciò lo Stato resta indifferente e attende per potersi muovere la espressa volontà della vittima.

E questo vale per anche per tutti gli altri reati perseguibili a querela per i quali le minacce e violenze possono essere tese anche a far ritirare la querela e a mettere nel nulla il procedimento che era iniziato. Quel che è davvero urgente e necessario per evitare una perdita di credibilità per il sistema penale, è abrogare subito tutta la parte della Riforma Cartabia che riguarda la procedibilità a querela; tutta, senza pensare a correttivi parziali per situazioni specifiche, magari indotti da qualche caso eclatante. E ripensare seriamente tutto il resto di questa pessima riforma e i suoi arzigogoli procedurali che allontanano l’accertamento del fatto e rendono del tutto evanescente la certezza della pena.

*Procuratore capo di Ascoli