Le voci contrarie dei sindaci "I nostri territori subiscono da anni"

I sindaci di Castel di Lama Mauro Bochicchio e di Appignano del Tronto Sara Moreschini esprimono tutte le loro perplessità sul sito di Relluce. "Oggi – dichiarano –abbiamo assistito alla presentazione del progetto redatto dall’architetto Boeri riguardo il polo di Relluce. Se questo fosse l’ultimo atto prima della chiusura definitiva saremmo stati in prima fila ad applaudire l’iniziativa, ma abbiamo la certezza che questo progetto rappresenti il punto di partenza del rilancio impiantisco del polo di Relluce. Reputiamo che prima di guardare al futuro è necessario ricordare ciò che è successo e che tutt’ora esiste ed non si cancellerà con una distesa di alberi e cespugli. La discarica di Relluce – proseguono – è attiva dal 1982. Sono quindi già 40 anni che abbiano l’onere di subire i gravi disagi conseguenti al trattamento dei rifiuti di un’intera provincia e questo progetto sembrerebbe candidare i nostri territori (non quello di Ascoli) a subirlo per il prossimi 40 con la beffa di dover trattare anche quelli di altri territori secondo la logica che possono esserci territori vocati al trattamento dei rifiuti per sempre. Questa logica, che non possiamo non definire barbara, è scritta nell’attuale piano d’ambito dei rifiuti regionale, redatto dagli stessi professionisti che hanno compilato senza successo anche il piano d’ambito provinciale, secondo cui avere un impianto o una discarica rappresenta un’opportunità localizzativa per costruirne uno nuovo innescando così una perversa sequenza, che non sembra avere fine. Se per voi il progetto di oggi disegna ‘uno sguardo verso il futuro’ – dichiarano provocatoriamente – per noi rappresenta semplicemente la continuazione di una narrazione le cui pagine, già scritte, hanno raccontato anni e anni di problemi ed hanno registrato tante battaglie (a volte perse e a volte vinte), cattive gestioni, puzze nauseanti, dissesti idrogeologici, problematiche ambientali e possibili rischi per la salute pubblica. Quello a cui oggi abbiamo assistito è la presentazione delle cose belle. Quello che non è stato invece raccontato è chi è come si finanzia questo progetto faraonico visto che pare difficile credere che bastino le entrate della vasca 7 a giustificare un investimento simile".

Maria Grazia Lappa