’L’eclissi di Sara’, il docufilm sul bullismo girato nel Piceno

Sono terminate nei giorni scorsi le riprese del docu-film ’L’eclissi di Sara’, incentrato sul tema del bullismo. Il progetto cinematografico, diretto dal regista anconetano Gabriele Ogiva, è stato girato in vari luoghi del Piceno e verrà presentato a maggio 2025. Oltre ad Ascoli, le scene sono state riprese anche a Montemonaco, Montegallo e Castignano. Le ultime scene si sono svolte al Liceo artistico ’Licini’ di Ascoli. La pellicola, che ha coinvolto una decina di attori e circa cinquanta comparse, ha come protagonista il personaggio di Sara, una ragazza che viene bullizzata a scuola. Inoltre, la storia della protagonista fa riferimento ad un altro momento drammatico: quello del terremoto nel Centro Italia del 2016. Il ruolo della protagonista è stato interpretato da due giovani attrici: Elena Schiavoni (negli anni adolescenziali) e Iole Mazzone (negli anni da ragazza più adulta). Le quattro studentesse del Liceo artistico che hanno interpretato la scena dell’aggressione, ai danni della giovane bullizzata, sono Cecilia Mazzocchi, Kristal Rossi, Asia Tranquilli e Melania Triolo. Al docufilm, hanno partecipato anche due attori professionisti ascolani, Pino Presciutti e Danilo Amici, oltre a Silvana Verrocchio. "Per preparare le ragazze – ha spiegato il regista Gabriele Ogiva – abbiamo anche fatto vedere loro in classe vari filmati legati alla cronaca".

g. c.