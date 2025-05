L’EcoFestival a San Benedetto. Alla scoperta della tradizione

Entra nel vivo, l’EcoFestival della Cucina Marinara e del Brodetto Sambenedettese, con i primi due appuntamenti pubblici, entrambi gratuiti e aperti alla cittadinanza (è necessaria la prenotazione al numero di telefono 3516380479 o info@ecofestivalsbt.it).

Oggi ospiterà ’Nasse e retine: nel mondo della piccola pesca’, ovvero una visita guidata all’aria aperta pensata per far scoprire da vicino l’universo della piccola pesca artigianale. L’incontro inizierà al Villaggio della piccola pesca, alle 11, per proseguire verso la banchina, dove i partecipanti potranno incontrare i pescatori locali, conoscere gli attrezzi tradizionali come le nasse e le retine, assistere a dimostrazioni dal vivo e ascoltare racconti autentici della vita quotidiana in mare.

La giornata si concluderà con una degustazione di pesce fresco di stagione a cura dell’Associazione Pescatori Sambenedettesi presso La Casa del Pescatore, con un’attenzione particolare alle ’specie neglette’. Protagonista della prima giornata sarà la seppia, emblema della tradizione marinara locale, cucinata per l’occasione dallo chef Federico Palestini.

Stefania Mezzina