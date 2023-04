L’edificio temporaneo

Sul fronte delle nuove costruzioni, è in fase di progettazione esecutiva, con appalto a giugno e aggiudicazione dei lavori a settembre, la realizzazione del nuovo edificio scolastico temporaneo in via della Repubblica (dietro le industriali ‘Fermi’) per un totale di 2,5 milioni di euro, mentre è prevista a settembre l’aggiudicazione dell’appalto di 2 milioni e 714mila euro per la costruzione della palestra dell’istituto d’istruzione superiore ‘Mazzocchi – Umberto I’ di Ascoli. Novità ci sono anche sulla realizzazione del nuova sede del polo scolastico ‘Trebbiani’ in zona Pennile di Sotto. Il Servizio edilizia scolastica della Provincia sta infatti predisponendo gli atti per la gara europea dell’importo di oltre 9,5 milioni di euro con aggiudicazione dei lavori entro fine anno. "Questi interventi si sono potuti mettere in campo anche grazie al fatto che il bilancio 2022 della Provincia è stato approvato con celerità e nei tempi previsti – sottolinea il consigliere provinciale con delega al bilancio Marco Teodori – e questa è stata una precisa volontà e scelta politica che ha consentito agli uffici di operare per mettere in cantiere le progettualità che oggi illustriamo e che sono un punto di partenza per ulteriori interventi volti a migliorare il patrimonio scolastico dell’ente". Le dirigenti scolastiche Pettinelli, Vagnoni e Vallesi hanno invece evidenziato all’unisono l’ottima collaborazione instaurata con la Provincia che ha consentito di programmare in maniera sinergica i lavori che renderanno le scuole interessate sempre più sicure, con spazi adeguati per accogliere docenti e studenti e svolgere le attività formative d’istituto. Inoltre, il raccordo con il servizio competente della Provincia ottimizzerà lo svolgimento degli interventi minimizzando ogni possibile disagio in quanto, ove possibile, gli studenti non dovranno essere spostati in altri plessi.