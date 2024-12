L’edilizia soffre dopo il boom del 110, ecco i fondi per i progetti

Si è tenuto venerdì sera il consiglio comunale, tra i punti all’ordine del giorno la variazione di bilancio e parziale destinazione avanzo di amministrazione proveniente da esercizio precedente di variazione. Il sindaco Mauro Bochicchio ha snocciolato cifre e dati. Il Comune ha visto maggiori entrate per quanto riguardo l’addizionale Irpef e dal fondo di solidarietà. Nel Comune però si registra anche un’importante riduzione degli oneri di urbanizzazione. Purtroppo dopo i contributi centodieci l’edilizia ha fatto registrare anche a Castel di Lama una grave battuta di arresto. Destinati 10mila euro per iniziative culturali, che in gran parte verranno utilizzate per i progetti scolastici, fondi per la pista di pattinaggio, per la realizzazione dell’ascensore per gli anziani. Prevista anche la sistemazione di alcune telecamere sulla Salaria, in prossimità di via Olmo, sul bivio, oggetto negli ultimi tempi di diversi incidenti. Votato all’unanimità accorpamento del demanio stradale comunali dei residui immobiliare ad uso pubblico ormai da 20 anni e infine il consiglio ha votato, all’unanimità, la proposta preliminare della parziale del Prg per riperimetrazione del vincolo di tutela integrale dei corsi d’acqua in contrada San Francesco. Tutti d’accordo, in fondo Castel di Lama è stata disegnata con tanta armonia, che aprire un dibattito sulla revisione dei vincoli paesaggistici appariva del tutto inutile.

Maria Grazia Lappa