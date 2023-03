L’educazione dei giovani Da Don Ricci a Madre Speranza

Nelle ultime settimane, gli apprezzamenti sul Centro Formazione Professionale Artigianelli di Fermo sono stati numerosi. Il riconoscimento delle attività teoriche e pratiche svolte da insegnanti e studenti arriva da imprenditori, genitori, priori delle Contrade fermane. Serietà competenza e qualità. È quello che intuì e praticò don Ernesto Ricci dando vita ai laboratori, ed è quello che venne continuato da Madre Speranza fondatrice delle Congregazioni delle Ancelle dell’Amore Misericordioso e dei Figli dell’Amore Misericordioso. Fede ed Opere. La stessa efficacia che si riscontra nell’Opera don Ricci, portata avanti dalle Ancelle dell’Amore Misericordioso nei locali adiacenti alla scuola gestita dal ramo maschile della Congregazione. Vogliamo accendere i riflettori sul Centro educativo per minori. Sappiamo quanto oggi sia urgente una risposta al disagio giovanile. L’Opera la dà, con proposte che vedono impegnate cinque suore, un bel gruppo di educatrici professionali e diversi insegnanti volontari. Da settembre fino a chiusura dell’anno scolastico, c’è il Doposcuola, aiuto su misura per fare i compiti. "Un percorso – spiegano – che si fa di concerto con la scuola frequentata dai ragazzi".

C’è poi la Didattica teatrale, "un respiro d’arte e di libertà, per consentire ad ognuno di esprimere i propri sentimenti". Mani in Pasta è un laboratorio "ponte tra le diverse culture e si costruisce in cucina mettendo a confronto le ricette del mondo". Si chiama invece Ritmi di vita il laboratorio di didattica musicale, "percorso creativo dove ritmica, suono, corpo, divertimento e socializzazione diventano una sola cosa". È nata poi la Bussola delle Emozioni "per imparare ad ascoltare se stessi con la mente e il cuore aperti". Infine, non manca il corso di inglese: Storytelling a good novel. Nè mancano d’estate le giornate insieme al mare. La proposta è rivolta ai ragazzi dai 6 ai 14 anni che trovano nel Centro un clima di famiglia e di calda accoglienza. Ultima notazione: la nuova madre superiora si chiama suor Speranza, come la spagnola fondatrice della Congregazione. La nuova suor Speranza è stata Madre Generale, ha girato gran parte del mondo: dall’Africa all’America, ha un visione chiara dei problemi e delle possibili soluzioni. È convinta che ognuno debba far la sua parte. Come il Colibrì della leggenda: quando tutti gli animali della foresta scappavano per l’incendio, il colibrì tornò indietro portando una goccia d’acqua nel suo beccuccio. Fede ed Opere.

