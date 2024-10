Lega del Cane, commemorazione per il presidente Mimmo Pietroforte

In occasione della Festa d’autunno, che si terrà domani a Castignano, è in programma il 17esimo Concorso Cinofilo con la commemorazione di Domenico Pietroforte per gli amici Mimmo e di Giulio Galosi. L’iscrizione sarà gratuita dalle ore 14.30 alle ore 15.30. Il concorso è organizzato dalla Sezione di San Benedetto della Lega nazionale per la difesa del cane fondata nell’ormai lontano1990 per volontà di un gruppo di privati. Con pochi soldi, pochi amici e tanta voglia di dare una protezione a chi è indifeso contro tanti soprusi, ovvero gli animali, riuscendo a costruire un canile per dare una casa a centinaia di cani abbandonati.

Soltanto nel 2001, la struttura nata come luogo di paura e dolore per gli animali, ovvero una porcilaia a Ripatransone, è stata adattata e potenziata per renderla idonea al ricovero dei cani randagi messa a disposizione dei Comuni del comprensorio Asur.

La Lega Nazionale del Cane, ha continuato a prestare opera di volontariato sotto il coordinamento del proprio presidente Domenico Pietroforte ed a svolgere mansioni di dipendente responsabile del rifugio fino al prepensionamento. I volontari continuano a occuparsi di cani sfortunati: non solo randagi e abbandonati dai proprietari, ma anche tolti alle famiglie per casi di violenza tra le quattro mura: i primi a subirle, dicono i dati, sono proprio i quattrozampe.

Al termine del concorso saranno premiate sette categorie di cani.