Lega Giovani,. Gherghi commissario per la provincia

L’ascolano Giuseppe Gherghi, nei giorni scorsi, è stato nominato commissario per la provincia picena della Lega Giovani Marche, da parte del commissario regionale Matteo Fabbroni. "In continuità con il rinnovamento del partito a livello regionale e provinciale, vista le capacità dimostrate, di gestione di gruppi e coinvolgimento dei ragazzi, comunico la nuova nomina di commissario Lega Giovani della provincia di Ascoli del nostro Giuseppe Gherghi – ha spiegato Fabbroni –. Desidero fare a Giuseppe miei più sentiti auguri di buon lavoro, fiducioso che grazie al suo operato, alla sua passione e alla sua dedizione, contribuirà allo sviluppo territoriale della Lega Giovani Marche". "Ringrazio per la nomina il commissario regionale Matteo Fabbroni – la replica di Giuseppe Gherghi –. Sono molto onorato e felice di aver ricevuto questo nuovo incarico, ora l’obiettivo è quello di far crescere Lega Giovani Marche anche nella nostra provincia creando nuovi coordinamenti cittadini".

m.p.