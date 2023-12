Lega navale,. Marini eletta presidente

Doriana Marini e’ la nuova presidente della Lega Navale Italiana di San Benedetto a seguito dell’assemblea elettiva della Sezione cittadina, per il triennio 2023-2026. Dunque Adele Mattioli, dopo tre mandati consecutivi, ha passato il testimone a Doriana Marini. Nella composizione del nuovo Consiglio sono state privilegiate tutte le competenze e i centri d’interesse della storica associazione sambenedettese, giunta quest’anno al suo sessantaseiesimo anno di attività, operando, al contempo, anche un primo processo di rinnovamento generazionale con l’ingresso di giovani soci che avranno il compito di promuovere e diffondere la cultura del mare all’interno dell’universo giovanile. Sport, ambiente, cultura e sociale sono i quattro ambiti d’intervento della Sezione che saranno presidiati dai seguenti consiglieri: Achille Ambrosini, Francesco Aricò, Anna Gottardo, Luigi Macci, Adele Mattioli, Alberto Nepi, Nicolo’ Perotti, Chiara Sgattoni. Consiglieri supplenti sono Giuseppe D’Angelo, Michele Del Zompo, Andrea Pesci. "Nel ringraziare davvero di cuore tutti i soci e le socie della sezione per la fiducia concessami – afferma la presidente eletta – l’omaggio e l’apprezzamento migliore che mi sento di dover fare a chi mi ha preceduto è quello di promettere che, insieme a tutto il nuovo Consiglio, metteremo in campo il massimo dell’impegno e delle risorse per rendere la LNI di San Benedetto sempre più moderna, solidale, accogliente e inclusiva". La tornata elettorale ha fatto registrare il record storico di partecipazione al voto, con oltre il cinquanta per cento di votanti e sono stati rinnovati anche gli organi di garanzia della sezione: il collegio dei revisori e quello dei probiviri. Del primo faranno parte i soci Monica Capretta, Riccardo De Falco, Berardo Di Gaetano e Pietro Ortenzi; i componenti del secondo saranno Maurizio Primavera, Sante Bovara, Claudio Galasso e Maurizio Troiani. La neo presidente, Doriana Marini nel suo primo discorso ufficiale ha voluto sottolineare la tenacia, l’impegno e lo spirito d’appartenenza messe in campo, in questi anni, da un team motivato e competente. Stefania Mezzina