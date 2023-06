Legalità, incontro con Monti e Davigo

Legalità a Folignano per LibrArte con Piercamillo Davigo, ex pm di Mani Pulite, il procuratore di Ascoli Umberto Monti e Annamaria Frustaci, pm di Catanzaro, alla presenza del questore Modeo, del sindaco Terrani e con una grande partecipazione di pubblico, specie di studenti. Tra i temi trattati la recente sentenza in Cassazione riguardante la presunta trattativa Stato-mafia, le stragi del 1992 e il processo per l’omicidio dell’eroe antimafia Borsellino, tra tentativi di depistaggio e infiltrazioni nella politica della criminalità organizzata. Altro tema le intercettazioni telefoniche: è stato chiarito che in Italia non se ne fa un uso maggiore che in altri Paesi Ue.