Legambiente a San Marco: "E’ stato un buon punto di partenza"

Durante la festa del 25 aprile al pianoro di Colle San Marco sono stati raccolti 70 kg umido, 70 kg plastica, 250 kg vetro, 210 kg carta correttamente differenziati. Numeri che Legambiente considera "un buon punto di partenza" vista la concomitanza dell’iniziativa della distribuzione dei kit per la raccolta rifiuti organizzata in collaborazione con Fiab Ascoli e Marche a Rifiuti Zero, con il sostegno di Ecoinnova e Ascoli Servizi Comunali come partner tecnico, e il patrocinio del Comune di Ascoli. "Un buon punto di partenza rispetto agli anni precedenti. L’azione e l’egregio lavoro dei dipendenti hanno permesso di terminare le consuete operazioni di rispristino del Pianoro in anticipo (giovedì ndr)". Di sporco a terra ne è comunque rimasto purtroppo abbastanza; magari meno che negli anni passati, ma ce n’era. Colpa anche della pioggia che arrivata nel pomeriggio ha spinto i più ad andarsene in fretta e furia, curandosi tra poco e niente di ripulire. L’evento si è trasformato in ogni caso in un’occasione per promuovere la raccolta differenziata e sensibilizzare sull’importanza della tutela dell’ambiente. "La risposta da parte dei partecipanti è stata molto positiva – commentano gli organizzatori – molti dei ragazzi e delle ragazze presenti si sono resi disponibili a dare una mano e hanno richiesto fin dal primo pomeriggio del 24 i kit messi a disposizione, composti da sacchetti per la differenziata e istruzioni d’uso".