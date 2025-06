Legambiente e studenti puliscono le aree verdi

Legambiente e Isc di Comunanza insieme per l’iniziativa ‘Voler bene all’Italia’. Grande successo per la giornata che ha visto le due realtà del territorio unire le forze per procedere alla ripulitura delle aree verdi della nota località sita ai piedi dei monti Sibillini. Il circolo Legambiente Ascoli insieme ad alcuni docenti e alle classi 1a e 1b della scuola secondaria di primo grado di Comunanza, la mattina di mercoledì 28 maggio, hanno ripulito alcune zone del comune montano come il campetto situato dinanzi alla palestra della scuola, il parco del poliambulatorio e il parco brio.

Una giornata contraddistinta da sani valori come quelli legati ad educazione ambientale, sensibilizzazione al rispetto degli spazi collettivi e delle aree verdi. Armati di buste, cappellini, guanti e pettorine di Legambiente, i piccoli volontari hanno provveduto a raccogliere carta, plastica, vetro e lattine lasciati senza cura a terra in questi spazi pubblici. "L’iniziativa prevede azioni di pulizia e cura della scuola attraverso le quali studenti, genitori, docenti e volontari possono ritrovare un senso di comunità e nuovi obiettivi su cui lavorare insieme", queste le parole della professoressa Diana Di Loreto (presidente di Legambiente) che nell’occasione ha voluto anche ringraziare la dirigente scolastica Alessia Cicconi.