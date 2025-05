Leggenda Hamilton. Ed era bullizzato

L’infanzia di Lewis Hamilton, il grande pilota di Formula Uno, non è stata sempre facile. A scuola veniva costantemente deriso a causa del colore della pelle, i compagni lo chiamavano ’negro’ o gli tiravano addosso banane per umiliarlo. Lewis si tenne tutto dentro, non voleva mostrarsi debole.

Nel 1991 sbocciò la sua passione per i motori. La gente ridacchiava: sembrava impensabile che Lewis potesse coronare il suo sogno. Ma il ragazzo si dimostrò un fenomeno. Quando nel 2007 approdò in Formula 1, arrivò il suo primo podio; nella sua prima stagione sfiorò il titolo mondiale, un traguardo pazzesco.

Nel 2010 iniziò a "combattere" con i campioni e vincere. Oggi Lewis è un campione riconosciuto, amato e apprezzato, ma non dimentica il suo passato, le sofferenze di quando era un ragazzo deriso ed escluso. Per questo il pilota ha creato la fondazione Mission 44 e l’organizzazione Ignite.