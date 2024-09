Leggende ascolane: "Il piazzale dello stadio intitolato a Mazzone, nessuno sgarbo a Rozzi"

La memoria va sempre onorata, specie se i personaggi legati al club della città hanno fatto la storia. Associare l’Ascoli Calcio alle figure di Costantino Rozzi e Carlo Mazzone è un classico e così in tanti, come d’abitudine, lanciano spesso sui social proposte in loro onore rivolte all’Amministrazione comunale. L’ultima è stata fatta di recente da Alessandro Macciolli nel gruppo ‘Noi siamo l’Ascoli calcio’, con riferimento la scultura dedicata all’ex presidente, scomparso nel 1994, realizzata ai giardini pubblici di Corso Vittorio Emanuele: "Che ne pensate se si realizzasse un monumento anche in onore di Carletto Mazzone, seduto vicino a Rozzi e con la stessa posa?". Si tratterebbe di un modo sicuramente curioso per ricordare l’allenatore romano, deceduto ad agosto 2023, che in bianconero giocò dal 1960 al 1969, prima di allenare la squadra in due diversi periodi: dal 1969 al 1975 e dal 1980 al 1984. Accomunarlo però a Rozzi, in grado di rendere l’Ascoli una realtà sportiva nazionale sotto la sua gestione, non è però cosa di poco conto. Specie se la caratura dei due personaggi sportivi è diversa sia per storia sia per ruolo all’interno del club.

Un legame ufficiale tra i due si avrà comunque in futuro, quando a Mazzone verrà dedicato il piazzale di fronte allo stadio che si interseca con il viale dedicato al ‘Presidentissimo’. Proprio nell’area dove è oggi presente un cartello con scritto ’Piazzale Costantino Rozzi’, anche se l’imprenditore, come spiegato dal sindaco Marco Fioravanti — che ad agosto ha avvitato l’iter procedurale per l’assegnazione a Mazzone —, non ha mai ricevuto un’intitolazione ufficiale del piazzale, dato che il cartello è stato solo messo come mero atto simbolico per proseguire il Viale a lui intitolato. Successivamente, ogni altra iniziativa futura con al centro entrambi si potrà valutare: "Si può discutere di tutto in futuro, informando le famiglie — ha confermato il primo cittadino — Su Mazzone intanto proseguiamo nell’iter di intonazione del piazzale, anche se dobbiamo risolvere il cavillo burocratico che parla di 10 anni di attesa per l’intitolazione di un oggetto o un’area a un defunto".

Proprio riguardo a questo discorso "è in programma per questo mese un incontro con la famiglia Mazzone per valutare il proseguo nel percorso dell’iter — ha aggiunto Fioravanti — quello che è certo è che il piazzale sarà del tutto in suo onore, come già fatto con la Tribuna Centrale al Del Duca. A Rozzi verrà intitolata la nuova Curva Sud, al di là del già esistente Viale". Se poi i cittadini avranno idee interessanti in futuro "queste verranno tutte valutate", mentre nel frattempo "ci sono varie iniziative ed eventi che abbiamo in mente per ricordare Carlo. Con la famiglia ne stiamo parlando e in futuro, se tutto va in porto, li annunceremo".

