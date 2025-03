Leggere libri per nuove avventure

La biblioteca scolastica dell’Isc Folignano-Maltignano del plesso della secondaria di I grado di Villa Pigna è il risultato di molte trasformazioni negli anni e nel 2022 la scuola ha intrapreso un progetto di recupero per valorizzarla. Si è scelto di entrare a far parte della rete del Polo Regionale BiblioMarcheSud, che rende disponibile un catalogo digitale che unisce le biblioteche di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata. La nostra biblioteca è aperta a tutti gli studenti appassionati alla lettura. Si trova nell’aula magna ed è dotata di "panchine della gentilezza" create proprio dagli studenti della nostra scuola, per leggere comodi con tranquillità. Ci sono anche molte decorazioni fantasiose come quella raffigurante un albero fatto di cartone. Nella biblioteca è possibile prendere a prestito libri di ogni genere: fantasy, horror, favole e richiedere un libro da un’altra biblioteca in rete, qualora non fosse qui presente. In biblioteca si possono anche fare compiti.