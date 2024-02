Leggi green, torna la protesta dei trattori

Si scaldano i trattori della Vallata: giovedì, dalle 8 alle 20, l’appuntamento è in prossimità dello svincolo dell’Ascoli Mare, nel territorio di Villa Sant’Antonio di Castel di Lama, dove gli agricoltori a bordo dei loro trattori cercheranno di rallentare il traffico in entrata ed uscita dal raccordo autostradale. Un presidio per ribadire la protesta contro le politiche agricole dell’Europa per la conversione al green e la lotta al cambiamento climatico in atto ma anche contro le tasse, il gasolio, la svendita dei terreni e i costi inappropriati dei prodotti agricoli.