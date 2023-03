’Leggo e ascolto il mondo’ nelle piazze con l’Isc Leopardi

L’Istituto Comprensivo ’Leopardi’ di Grottammare ha organizzato una serie di iniziative legate al laboratorio lettura, interno al progetto d’Istituto ’ Leggo e Ascolto il Mondo’, in quattro piazze che vedono la presenza delle Casette dei libri. Il programma si svolge in quattro mattinate, di sabato, dalle 10 alle 12.30: il primo appuntamento di quest’anno è in Piazza Carducci per dare il via all’attuale calendario di iniziative dei giovani lettori e artisti della parola. Saranno protagonisti i giovani del consiglio comunale ragazzi e gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria. Saranno effettuate letture, canti, giochi ed altre attività espressive. Il programma: domani plesso Ascolani in Piazza Carducci; sabato 25 plesso Ischia in Piazza Giovanni XXIII; sabato 1 aprile, plesso Battisti e plesso Speranza Biblioteca, in piazza Madonna della Speranza; sabato 15 aprile plesso Battisti e plesso Toscanini in piazza Peretti. Queste manifestazioni hanno l’intento di promuovere la lettura e perché questo avvenga, occorre che le casette non restino mai vuote: la regola per fruire del servizio delle Little free library è: "prendi un libro, lascia un libro", ma spesso i libri spariscono.