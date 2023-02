"Lei veniva a messa ogni giorno Per la comunità hanno fatto tanto"

"Una famiglia per bene. Non vedo un omicidio, ma una tragedia familiare". Sono le parole di don Valeriano Porto, amministratore della parrocchia di Capodarco, che descrive così la morte di Giuseppina Traini, uccisa dal marito Giovanni Petrini. "Fino a due mesi fa – ricorda don Valeriano – Giuseppina era solita venire a messa tutti i giorni. Era il marito ad accompagnarla e a riprenderla in macchina, mentre lui frequentava la messa domenicale. Una donna che ha vissuto intensamente la vita di comunità, sempre disponibile verso le esigenze degli altri e impegnata nel sociale". Parroco a Capodarco dal 1972, don Valeriano ricorda quando Traini gestiva la ferramenta di famiglia. "L’attività commerciale portava Giuseppina ad essere una donna molto aperta alle relazioni sociali. La stessa cordialità è propria al marito Giovanni, entrambi attenti alla buona educazione dei figli, che ho seguito a scuola e a catechismo senza mai avere la necessità di richiamare. Cosa dire? – si interroga don Valeriano – erano una coppia che non lasciava assolutamente presagire quanto accaduto. La famiglia che hanno creato è sempre stata rispettata e rispettabile, equilibrata, da cui mai sono emersi possibili sintomi di criticità". Proprio per questo, anche il parroco di Capodarco, non capisce le motivazioni che possano aver provocato un simile atto di violenza. "Interpreto quanto accaduto come una tragedia sociale, dovuta forse a disagi personalissimi – prosegue –. È difficile comprendere l’animo umano e quanto un dolore possa scavare dentro". Il pensiero di don Valeriano corre ora ai figli dei coniugi Petrini. "Giovanni e Giuseppina hanno saputo costruire relazioni forti e solide all’interno della nostra comunità. E questa stessa comunità – conclude – darà accoglienza e conforto alla loro famiglia".

Paola Pieragostini