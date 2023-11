Leila Paoli muore nell’incidente a San Benedetto del Tronto: era insegnante di lettere alle medie. Lascia due figli

San Benedetto del Tronto (Ascoli), 11 novembre 2023 – Nel tragico incidente stradale accaduto nella notte scorsa, dopo le 23, lungo la statale Adriatica, a pochi metri dalla caserma dei vigili del fuoco di San Benedetto, ha perso la vita Leila Paoli, 55 anni, docente di lettere alla scuola Media “Sacconi”.

Inutili i soccorsi portati dal personale sanitario della Potes-118 che hanno cercato di rianimarla con massaggio cardiaco, defibrillatore ed infusioni di farmaci. La donna era alla guida di una Dacia Duster ed era diretta verso il centro di San Benedetto, quando ha perso il controllo dell’auto che è finita sulla corsia opposta schiantandosi contro il tronco di un grosso albero.

I soccorsi sono stati immediati, prima da parte dei passanti e poi dal personale medico. Le manovre rianimatorie sono andate avanti per quasi un’ora, ma il cuore della donna non ha ripreso a battere. Sul posto i vigili del fuoco che hanno collaborato con i soccorritori prima e con i carabinieri poi, che hanno eseguito i rilievi tecnici del tragico incidente le cui cause sono in corso d’accertamento. Tra le ipotesi anche quella dell’improvviso malore alla guida. La docente era mamma di due figli. Increduli i colleghi di lavoro e l’intero ambiente scolastico.