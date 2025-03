L’ennesimo caso . Ubriaco si scaglia contro la compagna. Lei stavolta lo denuncia

Ubriaco si è scagliato contro la compagna, come aveva fatto anche in precedenza, tanto da dover far intervenire le forze di polizia. Non è che l’ennesimo caso di ’codice Rosso’ venuto alla luce nei giorni scorsi, alla vigilia della ricorrenza dell’8 Marzo grazie alle indagini degli agenti della Questura di Ascoli che hanno arrestato un cittadino italiano, accusato di maltrattamenti in famiglia per aver messo in atto comportamenti pericolosi nei confronti della compagna. L’uomo deve rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. La notte tra il 4 ed il 5 marzo, gli uomini delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno consentito di fornire una pronta risposta alla preoccupante segnalazione giunta alla centrale operativa della Questura, tramite numero unico di emergenza 112 Nue, da parte di una donna dell’Ascolano, vittima di ripetuti comportamenti lesivi da parte del compagno convivente. E’ stato quindi bloccato un 58enne, con piccoli precedenti di Polizia, intento a urlare e minacciare gravemente la compagna. Nell’occasione, il soggetto, in evidente stato di alterazione alcolica, si è scagliato contro la convivente, con l’evidente scopo di colpirla, aggredendo gli agenti nella fase in cui cercavano di evitare l’aggressione in danno della compagna. La donna è stata messa in sicurezza, mentre il convivente è stato immobilizzato e fatto successivamente accompagnare dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni. In sede di querela, la donna ha raccontato che quella non era l’unica volta in cui subiva violenza dal compagno, ricostruendo al personale di Polizia i continui comportamenti vessatori a cui era da tempo sopposta, aventi natura fisica, verbale e psicologica, mai denunciati. Sono stati quindi acquisiti importanti elementi di reità nei confronti dell’uomo, e lo stesso è stato tratto in arresto e rinchiuso nel carcere di Marino. L’arresto è stato successivamente convalidato dal gip, il quale ha disposto la misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa famigliare e contestuale divieto di avvicinamento alla parte offesa, con applicazione del braccialetto elettronico e remissione in libertà.

Peppe Ercoli