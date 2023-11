L’ensemble Micrologus a San Francesco

Un nuovo appuntamento per il progetto Le vie di San Francesco nelle Marche, l’itinerario musicale, che ripercorre il passaggio del Santo nella nostra Regione, fa tappa oggi ad Ascoli. Nella Chiesa di San Francesco, in piazza Del Popolo, alle 19, il concerto di laudi popolari, con strumenti dell’epoca: Sulle orme dei Giullari di Dio. Ad eseguirlo è uno degli ensemble più importanti d’Italia per la musica antica: Micrologus, composto da Patrizia Bovi, Goffredo Degli Esposti, Gabriele Russo ed Enea Sorini. Il programma, curato dal musicologo Francesco Zimei (sue le ricostruzioni di alcuni brani), con elaborazioni di Goffredo Degli Esposti, prevede Laudi francescane del XIII e XIV secolo.

Il concerto è a ingresso gratuito.