Leonardo De Cesare, debutto discografico da solista

Un sogno che si realizza, per il 25enne ascolano Leonardo De Cesare, in arte LeoDec, che dopo una carriera da deejay e producer ha coronato il desiderio del debutto discografico da solista. Da pochi giorni, infatti, è uscito "Heaven", pubblicato e distribuito da ‘StageOne’. Il disco mette al centro la poetica dell’artista e non solo: la filosofia è di ribaltare i ruoli abituali, per uscire dalla narcotica routine. Ecco perché Leonardo ha messo al centro le sue idee e poi ha deciso di radunare alcuni colleghi, tutti ascolani come lui, per lavorarci su: da Eyor a Alex Bartok, da Pencil a Bleach e Contado, da 2B a suo fratello Lele, tante le collaborazioni che hanno portato alla realizzazione dell’album. "Dietro questo lavoro c’è anche una sorta di rivendicazione territoriale, la voglia di dimostrare che la piccola provincia non può essere un limite e non deve mai essere una scusa – rivela LeoDec –. Se hai le persone giuste intorno, puoi realizzare i tuoi progetti ovunque ti trovi. Le sonorità che compongono questo lavoro mettono in mostra tutto il mio bagaglio sonoro, che va dall’hip hop anni Novanta fino all’attuale scena rap, per passare attraverso la trap ed il pop, fino a far riaffiorare la mia attività di deejay con richiami alla house. Un album stratificato , frutto del lavoro degli ultimi".

Matteo Porfiri