Leoni presenta il ‘Mistero della Sacra Icona’

‘Da sempre, la nebbia ammanta e protegge. Ammanta e protegge gli uomini, le terre, le cose. E le nostre storie. A novembre, nella bruma, il duomo di Fermo appare e scompare nella notte’. L’incipit del libro numero 17 dello scrittore Adolfo Leoni non può che invitare ad andare avanti per scoprire ciò che il duomo nasconde: il ‘Mistero della Sacra Icona’ (Albero Niro editore), presentato venerdì scorso presso l’Oratorio di San Domenico. "Anche se il nome del protagonista del mio’ racconto immaginario ma non troppo’ è quello di mio figlio Carlo, in realtà sono io- ha spiegato il giornalista collega del Resto del Carlino- una persona inquieta che nell’attuale epoca della ‘profondità della superficie’, ama invece andare in fondo. Rimirando la preziosa icona della Madonna, conservata in cattedrale, che la tradizione vuole dipinta da San Luca e portata in città da san Giacomo della Marca cui era stata donata da papa Callisto III, mi sono chiesto chi la diede al pontefice e da dove proveniva, Da qui, diversi riferimenti storici molto precisi e un’ipotesi possibile". L’idea del romanzo nasce dalla volontà di valorizzare i talenti degli studenti del liceo artistico cittadino ‘Preziotti’: il rettore del duomo, don Michele Rogante aveva pensato a una mostra sulla Vergine Maria patrona della città in occasione della Cavalcata dell’Assunta. "Dall’esame del bozzetto di una studentessa cinese in cui la Madonna è ritratta di spalle con le mani alzate verso il cielo- ha aggiunto Leoni, anche regista della manifestazione storica- è iniziato il ‘personale colloquio’- con la Madre Celeste". L’opera lignea, che venne consegnata ai Priori delle contrade cittadine e portata in processione in segno di pace, presenta un’unicità come spiegato dal pittore Massimiliano Berdini, presente alla serata: "L’icona fermana ‘non è tavola dipinta ma presenza di chi è rappresentato’. La Madonna è ritratta senza bambino ma con una mano sul cuore ad indicarne l’arrivo".

Gaia Capponi