L’esame della patente con il trucco

Dovranno comparire davanti al tribunale di Ascoli tre nordafricani accusati di aver cercato di conseguire la patente di guida mediante sotterfugi illegali. Una vicenda che vede coinvolti altri tre soggetti, anche loro provenienti dall’Africa, per i quali è in corso un altro processo, nell’ambito della stessa vicenda. Partiamo proprio da questi ultimi: avevano fatto domanda alla Motorizzazione civile per sostenere l’esame per la patente di guida. Evidentemente, però, si sono resi conto che non erano preparati (o non avevano alcuna voglia di farlo) e allora hanno pensato bene di non andare loro a sostenere l’esame, ma farsi sostituire da altri tre amici, magari più preparati di loro e quindi con maggiori chances di riuscire a superare l’esame e ottenere l’agognata patente di guida. Così hanno ideato una messinscena. Sui propri documenti di identità hanno sostituito la loro fotografia con quella di coloro che si sarebbero presentati a fare l’esame al loro posto. Questi ultimi tre soggetti che si sono prestati al trucco, residenti a Castel di Lama, San Benedetto e Cupra Marittima, si sono quindi recati alla Motorizzazione nel giorno in cui era stato fissato l’esame teorico per i loro amici, in tre date diverse: 1 dicembre 2021, 25 marzo 2022 e 2 febbraio 2022. Naturalmente in tutte e tre le occasioni i funzionari della Motorizzazione hanno chiesto loro di esibire i documenti e si sono resi conto che qualcosa non andava. In sostanza è venuto a galla il meccanismo truffaldino. Sono stati quindi denunciati e, difesi dall’avvocato Umberto Gramenzi, saranno processati per sostituzione di persona e falsità materiale.

p. erc.