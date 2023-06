L’esempio della Lamborghini, idee regalo non banali

Caro lettore, la sua lettera credo non abbia precedenti nella nostra rubrica. Chiedendo alla redazione mi segnalano una notizia curiosa, che forse fa al caso suo. La nostra edizione di Modena di recente ha parlato di un gruppo di genitori che, dovendo fare un regalo ad una docente in procinto di pensionarsi, ha noleggiato per lei una Lamborghini, facendogliela trovare all’uscita della scuola. La signora aveva la passione per i motori e ha visto realizzato un desiderio che mai avrebbe pensato di realizzare. Spero che questa storia possa fare da spunto.