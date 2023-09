L’esercito in piazza. Emozioni per il giuramento

Piazza del Popolo gremita ieri mattina per la cerimonia di giuramento di 409 volontari in ferma prefissata iniziale, primo blocco 2023 del 235° Reggimento Piceno di stanza alla caserma Clementi di Ascoli. Alla presenza dei generali di corpo d’Armata Carlo Lamanna e Giuseppe Nicola Tota, del generale di brigata Eugenio Dessì, i soldati (160 donne e 249 uomini) hanno urlato al cielo la formula "lo giuro" al culmine della cerimonia intitolata alla memoria del paracadutista Amelio De Juliis. Era presente la banda dell’Esercito che mercoledì sera ha tenuto un apprezzato concerto in piazza Arringo durante il quale è stato reso omaggio al compositore ascolano Giovanni Allevi. Il comandante del 235° Reggimento Piceno Marcello Di Mauro ha ringraziato i tanti familiari dei soldati presenti in piazza del Popolo, dove sarebbe stato opportuno il montaggio di spalti per permettere loro di seguire meglio la cerimonia. "Vi sono sinceramente riconoscente per il supporto che avete dato ai vostri cari, spronandoli ad affrontare questa significativa esperienza". Le parole più incisive il comandante le ha avute per gli allievi impegnati nel giuramento di fedeltà alla patria.

"In questo breve periodo di vita militare siete cresciuti e maturati. Avete preso coscienza di altri valori, della consapevolezza dei vostri limiti, vi siete rafforzati nel corpo e nel carattere, avete appreso lo spirito di sacrificio., la lealtà, la dedizione. Rispetto al vostro arrivo – ha aggiunto il colonnello Di Mauro – oggi siete persone diverse e mature, siete dei soldati che ogni giorno hanno accettato la sfida nonostante i sacrifici richiesti. Vi siete messi alla prova cogliendo l’opportunità di crescere e dimostrando di essere persone nuove che si sono messi in gioco. Di ciò dovete essere orgogliosi". Anche il sindaco Fioravanti si è rivolto ai soldati. "Quel "lo giuro" che avete gridato a gran voce dovrà guidarvi ogni giorno della vostra vita. Il giuramento è un atto sacro e solenne e che custodisce i veri valori che guidano le nostre istituzioni, la Costituzione, la Repubblica" ha detto il primo cittadino. Fioravanti ha ricordato l’importanza dell’impegno del 235° reggimento Piceno in occasione del terremoto del 2016, dell’emergenza neve del 2017, del Covid. "Il Reggimento è parte a tutti gli effetti della comunità ascolana. Abbiamo completato in questi mesi i lavori di riqualificazione e ampliamente del poligono di tiro, una struttura fondamentale per l’addestramento dei militari" ha concluso il sindaco, ricordando che il 3, 4, 5 maggio 2023 Ascoli ospiterà il raduno dei bersaglieri

Peppe Ercoli