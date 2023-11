Lesioni gravi e permanenti. Solaio travolge imprenditore. In aula sfilano i testimoni

Sfilata di testimoni ieri davanti al giudice del tribunale di Ascoli Barbara Bondi Ciutti nel processo a carico di quattro persone imputate per il crollo del solaio di un capannone in costruzione in via della Liberazione a San Benedetto avvenuto il 12 ottobre del 2020, quando rimase gravemente ferito l’imprenditore Marco Di Gregorio che riportò lesioni gravissime e, purtroppo, permanenti e tali da non rendere possibile la sua presenza nel processo in corso. L’uomo sentì un rumore sospetto e si posizionò sotto il solaio per cercare di capire cosa stesse succedendo, ma fu travolto dal crollo. Quel giorno rimase ferito anche un operaio, ma in maniera fortunatamente non grave. Imputati di lesioni personali colpose gravi sono quattro persone: l’amministratrice dell’impresa Alba Costruzioni che stava eseguendo i lavori, il direttore dei lavori strutturali in opera che aveva redatto il progetto architettonico, il curatore del progetto strutturale e il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Sono difesi dagli avvocati Francesco Voltattorni, Mauro Gionni e Nazario Agostini.

Nei loro confronti la Procura di Ascoli ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio ritenendoli responsabili, a vario titolo, di lesioni personali gravi. Nell’udienza di ieri è stato sentito uno degli operai che lavoravano nel cantiere di San Benedetto. "Utilizzavamo due pompe per la gettata di cemento datosi che il capannone era piuttosto lungo. Non ricordo la distanza fra i puntelli, ma li abbiamo comunque posizionati secondo le disposizioni che ci erano state date" ha detto l’uomo. Alle domande del pubblico ministero Cinzia Piccioni hanno risposto anche i tecnici dell’ufficio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Ast di Ascoli che hanno svolto approfondimenti di legge sul grave incidente sul lavoro. Giuliana Capretta ha riferito dello stato dei luoghi. "La situazione era molto grave, c’era concitazione visto che era crollato un intero solaio. Cominciai a sentire gli operai e poi alla sera verbalizzammo le loro deposizioni presso la stazione carabinieri" ha detto. "Abbiamo accertato attraverso le testimonianze dei lavoratori e dei carpentieri che il solaio aveva ceduto dieci minuti dopo la gettata di cemento e ci siamo concentrati su come era stata eseguito il puntellamento del solaio e come erano stati utilizzati i sostegni – ha aggiunto Paolo Capriotti –. Si trattava di un solaio misto con travi pre compresse che sono state consegnate all’impresa esecutrice con un documento tecnico che spiegava come dovevano essere montate, soprattutto in riferimento ai sostegni. Verificammo violazioni alle norma sul puntellamento del solaio".

Peppe Ercoli