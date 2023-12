L’esodo di Natale parte male. Tre tamponamenti e 5 feriti: mattinata di caos in autostrada

I cantieri sono stati rimossi in vista dell’esodo per le festività in arrivo ma il tratto delle gallerie dell’A 14 fra San Benedetto e Pedaso, quando il traffico si fa intenso, diventa comunque particolarmente pericoloso. Basta una distrazione per causare un tamponamento e incolonnamenti chilometrici. Nella tarda mattina di ieri, intorno all’una, ci sono stati tre tamponamenti fra la galleria di Pedaso e la galleria Castello di Grottammare.

Il bilancio complessivo dei sinistri è di 5 feriti, tre adulti e due bambini. Il più caotico è stato quello verificatosi alle 13,15 circa, all’interno della galleria Castello, direzione sud, dove si sono tamponate quattro auto ed è stato subito il caos.

Sul posto sono accorsi gli equipaggi della Potes 118 di San Benedetto e delle pubbliche assistenze della Riviera e della Valdaso. Tre le persone contuse, in questo incidente, che hanno rifiutato il trasporto all’ospedale. Sul posto i vigili del fuoco di San Benedetto e le pattuglie della polizia autostradale di Porto San Giorgio. La carreggiata è stata riaperta intorno alle 14,30 dopo i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. Meno invasivi gli altri due tamponamenti nei quali sono rimaste ferite altre due persone, sempre lievi e visitate sul posto dai sanitari. Sono state un paio di ore da incubo per i soccorritori e per gli automobilisti rimasti bloccati nella morsa degli incolonnamenti.

Anas prevede che in questi giorni su tutto il territorio nazionale è prevista una crescita del traffico di circa il 20%: si stima che oltre 6,5 milioni di persone si metteranno in viaggio sulle strade e autostrade Anas.

Domani, lunedì 25 e martedì 26 sospensione del traffico dei mezzi pesanti dalle ore 9 alle ore 22.