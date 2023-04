L’esordio di Grinta a capo dell’Ast "Percorsi assistenziali da garantire"

Si è insediato ieri, con il suo arrivo all’ospedale ‘Mazzoni’ dove ha sede la direzione dell’Ast, Roberto Grinta, il commissario straordinario ‘ad interim’ dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli nominato dalla giunta regionale, nel corso della seduta di giovedì scorso, fino al prossimo 31 maggio. Il neo commissario, che ha preso il posto di Vania Carignani che ha deciso di non continuare il suo incarico, iniziato il primo gennaio, rifiutando la seconda proroga, ha avuto un primo incontro con la dirigenza amministrativa dell’Ast e, con molta probabilità, per la giornata di venerdì convocherà il primo collegio di direzione. Grinta, all’atto della sua nomina provvisoria a capo dell’ex Area vasta 5, era già commissario straordinario della confinante Ast di Fermo per la quale ha avuto la proroga, e dunque, fino alla fine del suo mandato, dovrà fare capo a due Aziende sanitarie territoriali. E’ chiaro come per questo motivo la sua presenza ad Ascoli non sarà giornaliera. E infatti, dalle sue prime dichiarazioni emerge la volontà di traghettare senza troppi stravolgimenti l’Ast di Ascoli verso la nomina di colui, il direttore generale, che avrà il compito di gestire la sanità picena secondo quando indicato dal nuovo Piano sociosanitario regionale. Nomina che potrebbe avvenire anche prima del 31 maggio se la commissione riuscirà a portare a termine le procedure per l’individuazione dei cinque direttori, su un centinaio circa di domande pervenute.

"Quello della provincia di Ascoli è un territorio importante – dice il commissario Roberto Grinta – in quanto vanta punti di forza nevralgici in ambito sanitario, sia per quanto riguarda i professionisti che vi operano, sia per le tecnologie presenti. Stiamo attraversando una fase di transizione durante la quale è fondamentale gestire e garantire i percorsi assistenziali. Il direttore generale che verrà nominato nelle prossime settimane avrà le competenze manageriali per gestire la sanità del Piceno secondo quanto indicato nel Piano sociosanitario. Con la stesura dell’atto aziendale la nuova direzione avrà il compito di definire la mission e la vision dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. Ringrazio tutti i professionisti, operatori sanitari, tecnici ed amministrativi – continua – per la collaborazione che potranno fornirmi in questo periodo in cui sono stato chiamato ad occuparmi del territorio Piceno. Ho il compito di traghettare l’Azienda sanitaria territoriale ascolana fino alla nomina dei direttori generali, prevista entro il mese di maggio. Questo duplice incarico – conclude Grinta – comporterà impegno notevole, in attesa della definizione degli assetti definitivi della sanità regionale".

Lorenza Cappelli