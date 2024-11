L’esordio di Mazzone in panchina 56 anni fa. Da lì la scalata nel calcio per l’Ascoli

Oggi ricorre un anniversario decisamente importante nella storia ultracentenaria dell’’Ascoli. Fu proprio in quella fredda giornata del 24 novembre 1968 che il Commendatore (in pochi sanno di questo riconoscimento), Carlo Mazzone sedette per la prima volta sulla panchina dell’allora Del Duca Ascoli al fianco del Presidentissimo Costantino Rozzi anche lui all’esordio a bordo campo. La prima delle 1.278 ufficiali della sua carriera, un record di presenze inarrivabile. L’avversario era lo Spezia primo in classifica, che venne sconfitto per 2-1 con reti di Scichilone e Tarantini. Le cronache dell’epoca raccontarono che il giorno dopo si riunì il Consiglio della Del Duca che confermò la piena fiducia a Mazzone che ha poi allenato l’Ascoli per ben 369 volte che con le 211 da calciatore, quasi tutte da capitano, ha raggiunto le 580 presenze in bianconero, regalando al club ascolano due promozioni storiche quella in serie B e poi in A, fino a raggiungere il sesto posto nel campionato 1981-82, sfiorando la coppa Uefa.

Valerio Rosa