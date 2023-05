Successo per l’esposizione cinofila canina organizzata dal gruppo cinofilo di Ascoli Piceno, domenica scorsa, nell’hotel Casale di Colli del Tronto. Gli organizzatori non nascondono la grande soddisfazione e non senza un pizzico di orgoglio per la perfetta riuscita, ogni cosa è andata come doveva e anche quest’anno ha portato a compimento dell’importante evento. L’Esposizione Nazionale Canina di Ascoli Piceno è giunta alla sua ottava edizione. Sono stati iscritti 330 cani di diverse razze tutelate dal club. Soddisfazione è stata espressa dal presidente Luigi Cataldi: "Ringrazio il sindaco Marco Fioravanti che ha partecipato e l’amministrazione di Ascoli, che ha patrocinato l’evento. Si tratta di un avvenimento che ogni anno richiama tantissime persone: appassionati e curiosi. Una vetrina straordinaria non solo per gli appassionati dei cani, ma anche un’occasione turistica, per visitare il nostro straordinario territorio ricco non solo dal punto di vista architettonico, ma anche naturalistico e culinario. Abbiamo avuto visitatori da tutta Italia, ma anche dalla Germania e dalla Danimarca. Ringrazio tutti gli intervenuti, anche il sindaco di Colli Andrea Cardilli". Hanno vinto il best show: Eolo Dell’Oltresavio (bracco italiano) di proprietà di Marcello Salvi, secondo posto Wood Newfs Just The Way You Are (terranova) di proprietà di Alessandra Barbabella. Terzo classificato Alfeo Della Dama Dianira (lagotto romagnolo) di proprietà dell’allevamento Della Dama Dianira.